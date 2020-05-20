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2020-05-20T12:00
https://ria.ru/20200520/1571720631.html
Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям
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РИА Новости

Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям

12:00 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам оценить ситуацию, чтобы подготовиться к традиционным инфекциям в осенний и зимний периоды.
"Мною на прошлой неделе, обратите на это внимание, было дано поручение всем регионам страны оценить реально ситуацию, что происходит, для того, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду, поскольку осенне-зимний период – это традиционные инфекции для России, по всем позициям, которые связаны с организацией реагирования на возможное, любое развитие ситуации", - сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
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Татьяна ГоликоваСовет Федерации РФОбщество
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