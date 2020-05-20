Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям

"Мною на прошлой неделе, обратите на это внимание, было дано поручение всем регионам страны оценить реально ситуацию, что происходит, для того, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду, поскольку осенне-зимний период – это традиционные инфекции для России, по всем позициям, которые связаны с организацией реагирования на возможное, любое развитие ситуации", - сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.