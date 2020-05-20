Совфед направит предложения к плану по восстановлению экономики

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совфед планирует до конца недели направить свои предложения в правительство РФ для включения в национальный план действий по восстановлению экономики, сообщила спикер палаты Валентины Матвиенко на пленарном заседании в среду.
"До конца недели будут направлены предложения в правительство для включения в национальный посткоронавирусный план", - сказала она.
Сенатор выразила надежду, что кабмин учтет инициативы сенаторов.
Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев напомнил, что уже были разработаны три пакета антикризисных мер на сумму порядка 3 триллионов рублей.
"В этих документах были учтены предложения членов Совета Федерации", - добавил он.
Теперь законодателям предстоит работа над общенациональным планом действий по восстановлению экономики после пандемии, заключил парламентарий.
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