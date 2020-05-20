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2020-05-20T11:58
https://ria.ru/20200520/1571720393.html
Совфед направит предложения к плану по восстановлению экономики
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РИА Новости

Совфед направит предложения к плану по восстановлению экономики

11:58 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совфед планирует до конца недели направить свои предложения в правительство РФ для включения в национальный план действий по восстановлению экономики, сообщила спикер палаты Валентины Матвиенко на пленарном заседании в среду.
"До конца недели будут направлены предложения в правительство для включения в национальный посткоронавирусный план", - сказала она.
Сенатор выразила надежду, что кабмин учтет инициативы сенаторов.
Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев напомнил, что уже были разработаны три пакета антикризисных мер на сумму порядка 3 триллионов рублей.
"В этих документах были учтены предложения членов Совета Федерации", - добавил он.
Теперь законодателям предстоит работа над общенациональным планом действий по восстановлению экономики после пандемии, заключил парламентарий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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