Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T11:51
https://ria.ru/20200520/1571719545.html
Ученые зафиксировали четыре выброса на вулкане Эбеко
https://cdn21.img.ria.ru/images/15588/69/155886942_0:35:600:373_1036x0_80_0_0_0e9f69ef3567b86b51f3c58239e7cf4d.jpg
РИА Новости

Ученые зафиксировали четыре выброса на вулкане Эбеко

11:51 20.05.2020
199
© www.sakhtravels.narod.ruВулкан Эбеко
Вулкан Эбеко
© www.sakhtravels.narod.ru
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Четыре пепловых выброса высотой от 4 до 5 километров зарегистрировано в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Четыре пепловых выброса зафиксировано с утра среды на вулкане Эбеко. Высота столба варьировалась от 4 до 5 километров над уровнем моря. Последний выброс произошел в 18.48 (10.48 мск). Шлейф дыма протяженностью 10 километров распространился в южном и юго-восточном направлении", - отметила собеседница агентства.
По словам вулканолога, в районе Эбеко для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
Вулкан Попокатепетль активизировался
27 апреля, 19:04
Тарелка из ада? В Сети показали видео "вылета НЛО" из вулкана в Мексике
400001
Обсудить 0
ЭбекоПарамуширРоссийская академия наукСеверо-КурильскПроисшествия
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
Совфед направит предложения к плану по восстановлению экономики
Медицинские работники в защитных костюмах
Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране
Палата для пациентов с COVID-19
В Тульской области 920 пациентов вылечились от COVID-19
Председатель правительства России Дмитрий Медведев фотографирует остров Итуруп
Туроператоры Сахалина начинают продавать экскурсии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Чаяндинском месторождении частично сняли режим карантина
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Америке объявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
Оперштаб опроверг данные о вспышке COVID в перинатальном центре в Тюмени
Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям
Школьные рюкзаки
Голикова оценила ситуацию с дистанционным обучением
Тест на коронавирус
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 338
Медицинские работники
Жительницу Волгоградской области c COVID-19 заставили лечиться в больнице
Статуэтки Оскар во время церемонии вручения премии в 2015
По данным СМИ, вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести
Цветение деревьев в Москве
В Москве нарушилась последовательность цветения деревьев
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 50 беженцев из Ливана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
Лента новостейМолния