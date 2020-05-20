Ученые зафиксировали четыре выброса на вулкане Эбеко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Четыре пепловых выброса высотой от 4 до 5 километров зарегистрировано в среду на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Четыре пепловых выброса зафиксировано с утра среды на вулкане Эбеко. Высота столба варьировалась от 4 до 5 километров над уровнем моря. Последний выброс произошел в 18.48 (10.48 мск). Шлейф дыма протяженностью 10 километров распространился в южном и юго-восточном направлении", - отметила собеседница агентства.
По словам вулканолога, в районе Эбеко для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.