Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в полную боевую готовность подразделения в связи распоряжением главы ЛНР Леонида Пасечника, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее Пасечник заявил, что распорядился привести подразделения Народной милиции ЛНР в боевую готовность из-за обстрелов со стороны ВС Украины инфраструктуры республики у линии соприкосновения.
"На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей", — заявил Осадчий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения