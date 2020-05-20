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2020-05-20T15:59
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Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
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РИА Новости

Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности

11:49 20.05.2020 (обновлено: 15:59 20.05.2020)
19430
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в полную боевую готовность подразделения в связи распоряжением главы ЛНР Леонида Пасечника, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее Пасечник заявил, что распорядился привести подразделения Народной милиции ЛНР в боевую готовность из-за обстрелов со стороны ВС Украины инфраструктуры республики у линии соприкосновения.

"На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей", — заявил Осадчий.

Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Ответ должен быть достойным, нужно полагать, у руководителей ЛНР есть на это все основания...
20 мая, 15:49
Константин Иванов
3910001
Агрессию этих преступников надо прекратить!
20 мая, 13:18
Milan Übersetzer
3610001
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