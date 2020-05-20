Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В 13 регионах России показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийского, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"На 20 мая в 13 регионах показатель выявленных лиц с положительным тестом на COVID-19 на 100 тысяч населения, что является как раз мониторируемым показателем самым основным, превышен в 13 регионах страны - выше, чем среднероссийский. Среднероссийский сегодня составляет 210,2 на 100 тысяч населения. Очевидно, что самые высокие показатели по распространению на 100 тысяч населения - это Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.