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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:48
https://ria.ru/20200520/1571719288.html
Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране

11:48 20.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В 13 регионах России показатель выявленных пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийского, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"На 20 мая в 13 регионах показатель выявленных лиц с положительным тестом на COVID-19 на 100 тысяч населения, что является как раз мониторируемым показателем самым основным, превышен в 13 регионах страны - выше, чем среднероссийский. Среднероссийский сегодня составляет 210,2 на 100 тысяч населения. Очевидно, что самые высокие показатели по распространению на 100 тысяч населения - это Москва, Московская область, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФ
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