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2020-05-20T11:44
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Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе

11:44 20.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских силовиков не отвечать огнем в ответ на обстрелы в Донбассе, но первыми вооруженные силы Украины стрелять не будут.
"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень сильная армия. Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Он утверждает, украинские военные не стреляют по гражданским в Донбассе.
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