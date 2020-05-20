Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе

"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень сильная армия. Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.