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2020-05-20T11:54
https://ria.ru/20200520/1571718889.html
Дикие, но симпатичные. Истории экзотических животных в Москве
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РИА Новости

Дикие, но симпатичные. Истории экзотических животных в Москве

11:54 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФенеки в подмосковном центре передержки животных
Фенеки в подмосковном центре передержки животных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Не проходит и года, чтобы СМИ и социальные сети в Москве не "взрывались" от необычных сообщений о диких животных: то на балконе жилого дома находят питона, то из кальянной конфискуют львенка. Экзотических животных, найденных в столице и на территории ее природных зон, отправляют в центр реабилитации диких животных, а затем, если позволяет физиологическое состояние найденышей, определяют в новые заповедники или зоопарки. РИА Новости собрало несколько историй животных, обнаруженных в городе, и узнало у специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, как содержатся животные в центре и как за ними ухаживают в непростых эпидемиологических условиях.

Откуда берутся животные

Экзотических животных в Москве гораздо меньше, чем видов, обитающих на особо охраняемых природных территориях города. Однако если прогуливающейся по улицам лисой москвичей уже не удивить, то львы, обезьяны и редкие попугаи еще могут стать настоящим сюрпризом для горожан.
Дикие и непривычные для центрального региона виды, как правило, содержатся в контактных зоопарках, зоомагазинах и на точках фотографирования с животными, нередко и в жилых помещениях. Согласно законодательству, владелец животного обязан иметь определенный пакет разрешительных документов, а условия содержания особи должны соответствовать нормативным и подходить для данного вида.
В рамках мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота редких и исчезающих животных инспектора департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с прокуратурой и полицией регулярно проводят проверки контактных зоопарков и зоомагазинов. Кроме того, специалисты обрабатывают обращения москвичей об экзотических или травмированных животных в парках и заповедниках города. Заявки поступают по горячей линии Единой справочной службы мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77.
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По итогам инспекционных мероприятий животных, содержащихся в ненадлежащих условиях или незаконно (без необходимых документов), изымают и отправляют на передержку в центр реабилитации диких животных под Яхромой. Именно так в центре обрел свой новый дом лев Бонифаций, которого изъяли из контактного зоопарка на Арбате в 2015 году. Двумя годами позже туда же отправились львята Кира и Лемик. Зимой 2017 года специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы обнаружили их во время инспектирования промзоны в районе Бирюлево Западное. Летом того же года из кальянной в центре Москвы спасли еще одного львенка, который получил имя Кальянчик по "профилю" своего прежнего дома.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛьвица в подмосковном центре передержки животных
Львица в подмосковном центре передержки животных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Львица в подмосковном центре передержки животных
Большой резонанс вызвал случай изъятия детенышей яванской макаки на таможне в аэропорту Домодедово в марте 2017 года. В багаже гражданки Узбекистана, прилетевшей рейсом из Вьетнама, обнаружили две переноски, внутри которых находились истощенные и обезвоженные обезьянки. Часть особей охраняемого вида, к сожалению, погибла при перелете, а 15 животных удалось передать на реабилитацию и спасти.
Активная работа по выявлению случаев незаконного оборота экзотических животных продолжается в Москве и сегодня. Например, в 2018 году в результате работы специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы было возбуждено 9 дел об административных нарушениях по итогам 60 контрольных мероприятий, в 2019 году – 11 дел по результатам 50 проверок. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в минувшем году объектами административных правонарушений стали 24 животных (лев, крупные попугаи, питоны, совообразные). Всего по итогам 2019 года изъято 14 особей, среди них питон, которого нашли в одном из павильонов рынка "Садовод", и лев, содержавшийся в гаражном боксе.

Дикая реабилитация

Сейчас в центре реабилитации диких животных содержится 528 особи – от крупных хищников до рептилий и птиц. Как поясняет начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, реабилитация в первую очередь подразумевает под собой оказание ветеринарной помощи травмированным особям и пострадавшим от плохого содержания и обращения.
"Понятие реабилитации включает в себя лечение, физиологическое восстановление, а в отношении молодняка – "подращивание" и подготовка к самостоятельному обитанию в условиях дикой природы", – объясняет Бурмистров.
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По его словам, длительность реабилитации зависит от состояния животного на момент его поступления в центр, возраста, вида (в частности, его биологии, этологии и зоопсихологии) и даже от времени года. Птиц, рептилий и зверей осматривают ветеринары, узкопрофильные специалисты и при необходимости оказывают им помощь, обеспечивают условия содержания и регулярное питание, необходимые конкретному виду.
В дальнейшем животных аборигенных видов, то есть обитателей центрального региона, чье физиологическое состояние и приспособленность к жизни в дикой природе не вызывают опасений, после реабилитации возвращают в естественную среду обитания. Впрочем, бывают и исключения. Как отмечает Бурмистров, в центре есть постоянные обитатели.
"Среди старожилов центра можно упомянуть орлов – могильника и степного, поступивших к нам еще в 2006 году половозрелыми особями. К сожалению, у них есть травмы, не позволяющие свободно обитать в дикой природе", – говорит Бурмистров.
За "старожилами" центра, подчеркивает он, ухаживают так же качественно и внимательно, как и за животными, находящимися на краткосрочной передержке, и не временно, а до конца жизни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСеверные олени в подмосковном центре передержки животных
Северные олени в подмосковном центре передержки животных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Северные олени в подмосковном центре передержки животных

Новый дом

После успешной реабилитации специалисты центра приступают к поиску новых "владельцев" для экзотических животных. Так как многие из них рождены и выращены в неволе, а некоторые были обнаружены в природных зонах травмированными, их выпуск в дикую природу невозможен. Неприспособленные особи могут не выжить, поэтому таких животных передают в государственные профильные организации: заповедники, зоопарки и экологические центры
"Вопрос передачи каждой особи животного прорабатывается индивидуально и при взаимодействии двух сторон. Важнейшим условием для передачи является наличие материально-технической базы (место для содержания, финансирование) и наличие профильных специалистов", – рассказывает Бурмистров.
По его словам, сама передача животного организуется строго в соответствии с законодательством, техническая сторона процесса также прорабатывается индивидуально. При транспортировке учитываются вид, пол и возраст животного, его размеры и географическое положение принимающей стороны.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛиса в подмосковном центре передержки животных
Лиса в подмосковном центре передержки животных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лиса в подмосковном центре передержки животных
Сейчас "выпускников" центра реабилитации диких животных можно увидеть в заповедниках и зоопарках по всей России. Например, обезьянки, спасенные в Домодедово, нашли новый дом в Саранском зоопарке. Львят Кальянчика и Киру передали в Липецкий зоопарк, львенка Лемика – в Абаканский. Молодую львицу по имени Сима, изъятую в возрасте двух месяцев у частного фотографа, в декабре 2019 года отправили в Ярославль, муниципальный зоопарк сам обратился к центру с просьбой о передаче животного.
Десятки экзотических змей нашли свой приют в Эколого-биологическом Центре "Следово" в Костромской области. Крокодил Дима, которого изъяли в 2019 году в торговом центре на Алтуфьевском шоссе, отправится в Ульяновский зоопарк, как только завершится проработка вопроса передачи.
А вот трехмесячному львенку Джою придется подождать. Его нашли в сентябре 2019 года в гаражном кооперативе на Проспекте Мира. У детеныша диагностировали рахит и катаракту на глазах. Пока ведется административное расследование, львенок находится на лечении в центре реабилитации диких животных, где за его здоровьем следят специалисты.

Кормежка по расписанию

Во время пандемии коронавируса работа по реабилитации и уходу за дикими животными продолжается с учетом требований и рекомендаций, установленных федеральным и региональным правительством.
По словам Бурмистрова, сейчас за подопечными центра реабилитации диких животных следят исключительно штатные специалисты, волонтеры к работе не привлекаются.
"Учитывая, что в центре содержатся дикие животные, большая часть которых поступает травмированными, во избежание получения животными дополнительных травм при появлении нового фактора беспокойства и во избежание их доместикации (приручения – прим.ред), привлечение для работы центра дополнительных сил не практикуется, и животных обслуживают только закрепленные специалисты", – подчеркивает Бурмистров.
На регулярном кормлении непростая эпидемиологическая обстановка не сказалась. Животные получают должный уход и кормежку в штатном режиме, заключает эксперт.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖивотные
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