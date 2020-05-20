В России почти 360 тысяч медработников помогают пациентам с COVID-19

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Почти 360 тысяч медиков сейчас оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас суммарно в стационарных и амбулаторных условиях медицинскую помощь таким пациентам оказывают почти 360 тысяч медицинских работников", - сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Она сообщила, что на выплаты медикам на данный момент предусмотрено 57,4 миллиарда рублей, выплачены из них средства за апрель и частично за май - 12,5 миллиарда рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.