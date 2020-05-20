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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:40
https://ria.ru/20200520/1571718669.html
В России почти 360 тысяч медработников помогают пациентам с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В России почти 360 тысяч медработников помогают пациентам с COVID-19

11:40 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Почти 360 тысяч медиков сейчас оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас суммарно в стационарных и амбулаторных условиях медицинскую помощь таким пациентам оказывают почти 360 тысяч медицинских работников", - сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Она сообщила, что на выплаты медикам на данный момент предусмотрено 57,4 миллиарда рублей, выплачены из них средства за апрель и частично за май - 12,5 миллиарда рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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