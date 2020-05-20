В Харькове устанавливают обстоятельства повреждения памятника Жукову

Ранее новостной портал "UA: Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на главу администрации Немышлянского района Татьяну Топчий сообщил, что памятник Жукову облили красной краской в Харькове.
"Сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко неизвестные облили краской памятник Жукову, поступило в полицию 20 мая около 1.10 (совпадает с мск) от экипажа патрульной полиции", - говорится в сообщении ведомства.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции, полицейские изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Полиция зарегистрировала информацию о происшествии, решается вопрос о квалификации события. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному происшествию.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
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