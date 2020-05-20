Совещание по образованию в условиях COVID-19 пройдет 21 мая

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в четверг состоится совещание по теме образования в условиях коронавируса.
"В ближайшее время в связи поручением президента страны будет проведено совещание по образованию, которое состоится завтра, и реагированию сферы образования на ситуацию с ограничительными мероприятиями", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
Она также отметила, что должно состояться совещание по дополнительным мерам поддержки россиян на рынке труда.
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