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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:42
https://ria.ru/20200520/1571718312.html
Совещание по образованию в условиях COVID-19 пройдет 21 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Совещание по образованию в условиях COVID-19 пройдет 21 мая

11:37 20.05.2020 (обновлено: 11:42 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в четверг состоится совещание по теме образования в условиях коронавируса.
"В ближайшее время в связи поручением президента страны будет проведено совещание по образованию, которое состоится завтра, и реагированию сферы образования на ситуацию с ограничительными мероприятиями", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
Она также отметила, что должно состояться совещание по дополнительным мерам поддержки россиян на рынке труда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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