В Госдуме прокомментировали идею о смягчении условий выхода на пенсию

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Председатель Комитетапо труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с " 360 " поддержал идею смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

По его мнению, это позволит россиянам предпенсионного возраста отправиться на заслуженный отдых и получать им положенные выплаты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщило , что для россиян могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Предлагается до конца года отправить на пенсию тех, кому до нее остается три года.

Отмечается, что норма, позволяющая выходить на пенсию досрочно, существует давно. Она касалась тех, кто стоит на учете в центре занятости. Однако интерес к этим центрам был небольшим. Сейчас же, как подчеркнул Нилов, процесс оживился после того, как президент России Владимир Путин объявил, что пособия по безработице будут на уровне МРОТ. Кроме того, депутат напомнил о возможности встать на учет через интернет.

"Официальная безработица в России стала расти не только потому, что многие предприятия закрылись. Те, кто вчера не был официально безработным, сегодня зарегистрировался, <…> ожидая получения повышенных пособий", -- отметил депутат.

Он также подчеркнул, что изменение параметров пенсионной системы отразилось на рынке труда. Так, по мнению депутата, россияне предпенсионного возраста сталкиваются с проблемой поиска работы.

"И формат, когда можно воспользоваться нормой и досрочно выйти на пенсию, на два года раньше, его стали использовать", — пояснил Нилов.