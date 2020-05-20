СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Об этом сообщают В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

Такое предложение, как утверждается, содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство.

Ведомство предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года. В соответствии с действующим законодательством, такая возможность сейчас доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.

Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи.

Собеседник издания, знакомый с текстом проекта, сообщил, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года начнется года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.

Глава государства также предложил прописать в Конституции обязательства государства о регулярной индексации пенсий.

Он пояснил, что эти изменения никак не нарушат Основной закон.