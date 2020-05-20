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2020-05-20T05:53
https://ria.ru/20200520/1571706469.html
СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8a523c137ed49deaf5748d5dacf19489.jpg
РИА Новости

СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

05:32 20.05.2020 (обновлено: 05:53 20.05.2020)
43283
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.
Такое предложение, как утверждается, содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство.
Ведомство предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года. В соответствии с действующим законодательством, такая возможность сейчас доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.
Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи.
Собеседник издания, знакомый с текстом проекта, сообщил, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.
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Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года начнется года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.
Глава государства также предложил прописать в Конституции обязательства государства о регулярной индексации пенсий.
Он пояснил, что эти изменения никак не нарушат Основной закон.
Путин подчеркнул, что нет ничего более важного, чем исполнение государством своих социальных обязательств перед гражданами.
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Обсудить 12
РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Только полная отмена пенсионной реформы , может как то смягчить мощный социальный взрыв.
20 мая, 05:52
Andrey Harlamov
3000105
Сначала повысили пенсионный возраст, теперь понижать собрались и все под лозунгом "Восстановление экономики России". Хорошая политика у нашей власти, сначала забрать у людей годы их пенсии, а потом дать по чуть-чуть и то не всем, и не навсегда.
20 мая, 05:54
oostan.maksim
1700102
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