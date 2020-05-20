СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России могут смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.
Такое предложение, как утверждается, содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство.
Ведомство предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года. В соответствии с действующим законодательством, такая возможность сейчас доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.
Также документом предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи.
Собеседник издания, знакомый с текстом проекта, сообщил, что в него постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно ему, с 2019 года начнется года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.
Глава государства также предложил прописать в Конституции обязательства государства о регулярной индексации пенсий.
Он пояснил, что эти изменения никак не нарушат Основной закон.
Путин подчеркнул, что нет ничего более важного, чем исполнение государством своих социальных обязательств перед гражданами.
18 января, 17:03ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году