Голикова: диспансеризацию в стране возобновят при первой возможности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что диспансеризация в РФ приостановлена для сохранения здоровья граждан, ее возобновят при первой возможности.
"Что касается диспансеризации, да, мы ее приостановили. Исключительно из того, чтобы сохранить максимально жизни и здоровье наших граждан. Как только будет такая возможность, мы ее восстановим", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
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