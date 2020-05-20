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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:02
https://ria.ru/20200520/1571717731.html
Голикова: диспансеризацию в стране возобновят при первой возможности
https://cdn25.img.ria.ru/images/155985/86/1559858615_0:3:740:419_1036x0_80_0_0_3ebe3d8a71d4d0629f191a0129109250.jpg
РИА Новости

Голикова: диспансеризацию в стране возобновят при первой возможности

11:31 20.05.2020 (обновлено: 12:02 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоЖенщина во время медицинского обследования
Женщина во время медицинского обследования
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Женщина во время медицинского обследования . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что диспансеризация в РФ приостановлена для сохранения здоровья граждан, ее возобновят при первой возможности.
"Что касается диспансеризации, да, мы ее приостановили. Исключительно из того, чтобы сохранить максимально жизни и здоровье наших граждан. Как только будет такая возможность, мы ее восстановим", - заявила Голикова, выступая в Совете Федерации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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