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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:53
https://ria.ru/20200520/1571717039.html
Голикова: более 70 регионов готовы к оснащению СИЗ пунктов проведения ЕГЭ
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РИА Новости

Голикова: более 70 регионов готовы к оснащению СИЗ пунктов проведения ЕГЭ

11:21 20.05.2020 (обновлено: 11:53 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, более 70 регионов готовы к оснащению пунктов проведения экзамена средствами индивидуальной защиты (СИЗ), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время. Но, по информации субъектов Российской Федерации, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты", - рассказала Голикова на заседании Совета Федерации.
Голикова также напомнила, что сейчас оперативно вносятся изменения в законодательство в части особенностей проведения в 2020 году итоговой государственной аттестации обучающихся. Экзамены в рамках государственной итоговой аттестации девятиклассников проводиться не будут, это позволит снять нагрузку и с детей, и с родителей, и с учителей. Школьников аттестуют по их текущим результатам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Татьяна ГоликоваОбщество
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