Голикова: более 70 регионов готовы к оснащению СИЗ пунктов проведения ЕГЭ

"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время. Но, по информации субъектов Российской Федерации, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты", - рассказала Голикова на заседании Совета Федерации.

Голикова также напомнила, что сейчас оперативно вносятся изменения в законодательство в части особенностей проведения в 2020 году итоговой государственной аттестации обучающихся. Экзамены в рамках государственной итоговой аттестации девятиклассников проводиться не будут, это позволит снять нагрузку и с детей, и с родителей, и с учителей. Школьников аттестуют по их текущим результатам.