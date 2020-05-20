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Культура
2020-05-20T19:02
https://ria.ru/20200520/1571716716.html
Ирина Горбачева с подругами начинает новую жизнь в тизере сериала "Чики"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716768_250:0:1653:789_1036x0_80_0_0_1e29d7ab8aed41cc021427b78704567c.jpg
РИА Новости

Ирина Горбачева с подругами начинает новую жизнь в тизере сериала "Чики"

18:44 20.05.2020 (обновлено: 19:02 20.05.2020)
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© more tvКадр из тизера к сериалу "Чики"
Кадр из тизера к сериалу Чики
© more tv
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер многосерийной комедийной драмы Эдуарда Оганесяна "Чики".
Действие происходит в небольшом южном городе. Четыре подруги, которые долгое время работали на трассе проститутками, решают завязать с темным прошлым и начать новую жизнь. Самая предприимчивая из них Жанна (Ирина Горбачева) предлагает организовать легальный бизнес, например, открыть фитнес-клуб. Но девушки даже и не предполагают, сколько трудностей и опасностей их ждет на пути.
В сериале также приняли участие: Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова, Виталий Кищенко, а также звезда YouTube и Instagram Антон Лапенко.
Премьера проекта состоится онлайн-платформе more.tv 4 июня.
Кадр из мультсериала Принц
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КультураКино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваВиктория ТолстогановаYouTube
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