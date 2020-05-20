Ирина Горбачева с подругами начинает новую жизнь в тизере сериала "Чики"

Действие происходит в небольшом южном городе. Четыре подруги, которые долгое время работали на трассе проститутками, решают завязать с темным прошлым и начать новую жизнь. Самая предприимчивая из них Жанна (Ирина Горбачева) предлагает организовать легальный бизнес, например, открыть фитнес-клуб. Но девушки даже и не предполагают, сколько трудностей и опасностей их ждет на пути.