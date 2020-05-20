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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:38
https://ria.ru/20200520/1571716589.html
Голикова рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277440_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae3c3c24ec4da83bb141d0e85caa5b8c.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19

11:13 20.05.2020 (обновлено: 11:38 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Субъекты РФ для страховки ситуации с коронавирусом развернули 164,4 тысячи коек, по РФ заняты более 99 тысяч коек, на искусственной вентиляции легких находятся более двух тысяч пациентов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день субъекты РФ, чтобы страховать ситуацию развития заболевания развернули, уже на сегодняшнее утро 164,4 тысячи коек в инфекционных стационарах и приспособленных помещениях ... Сегодня по всей РФ занято 99 тысяч 558 коек, на ИВЛ находятся 2131 пациент", - заявила она, выступая в Совете Федерации.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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