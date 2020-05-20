Голикова рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Субъекты РФ для страховки ситуации с коронавирусом развернули 164,4 тысячи коек, по РФ заняты более 99 тысяч коек, на искусственной вентиляции легких находятся более двух тысяч пациентов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день субъекты РФ, чтобы страховать ситуацию развития заболевания развернули, уже на сегодняшнее утро 164,4 тысячи коек в инфекционных стационарах и приспособленных помещениях ... Сегодня по всей РФ занято 99 тысяч 558 коек, на ИВЛ находятся 2131 пациент", - заявила она, выступая в Совете Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.