В ГД оценили идею позволить выбирать наказание за первое нарушение ПДД

"В суд передаются материалы в случае грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, с правом лишения права вождения. Таким образом, с какой стати себе водитель должен сам выбирать меру наказания, если и так понятно, что каждый выберет себе минимальную меру? То есть он предлагает "давайте отменим диапазон наказаний, оставим минимальные санкции за все виды нарушения", получается? Фактически он предлагает отказаться от всех санкций, которые к водителю применяет суд, а происходит это только при грубом нарушении ПДД. Предложение совершенно неадекватное и говорит о том, что человек не очень разбирается в механизме ответственности", - сказал Лысаков РИА Новости.