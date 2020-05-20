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2020-05-20T11:11
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В ГД оценили идею позволить выбирать наказание за первое нарушение ПДД
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РИА Новости

В ГД оценили идею позволить выбирать наказание за первое нарушение ПДД

11:11 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Идея позволить водителям самим выбирать себе наказание за первое нарушение ПДД не очень адекватна и далека от реалий дорожного движения, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову предоставить водителям, впервые нарушившим ПДД, возможность самим выбрать меру наказания. В своем обращении Петров пишет, что при определении степени наказания за нарушение ПДД инспектор полиции, как правило, назначает нарушителю максимально возможное наказание, которое затем подтверждается судом.
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"В суд передаются материалы в случае грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, с правом лишения права вождения. Таким образом, с какой стати себе водитель должен сам выбирать меру наказания, если и так понятно, что каждый выберет себе минимальную меру? То есть он предлагает "давайте отменим диапазон наказаний, оставим минимальные санкции за все виды нарушения", получается? Фактически он предлагает отказаться от всех санкций, которые к водителю применяет суд, а происходит это только при грубом нарушении ПДД. Предложение совершенно неадекватное и говорит о том, что человек не очень разбирается в механизме ответственности", - сказал Лысаков РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что если инспектор передает материалы в суд, он фиксирует вид нарушения, а решение о санкции в зависимости от степени тяжести нарушения, от общественной вредности и опасности принимает судья.
"Он (депутат Петров) выстраивает конструкцию, которой не существует в реальности. Соответственно, я могу оценивать это как предложение человека, далекого от реалий дорожного движения", - добавил Лысаков.
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Владимир ПетровМихаил ЧерниковВячеслав ЛысаковГосдума РФОбщество
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