Голикова: Россия начала борьбу с COVID-19 до появления больных в стране

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Меры в связи с коронавирусом принимались в РФ еще до появления в стране первых случаев заболевания, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Прошло уже очень много времени с 31 декабря 2019 года, когда впервые Россия была проинформирована о новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике. И я хочу сказать, что с первых дней развития ситуации нами был организован соответствующий эпидемиологический мониторинг. Поэтому меры в нашей стране принимались еще до появления первых случаев заболевания", - рассказала Голикова на заседании Совета Федерации.
По итогам совещания 27 января у председателя правительства, как напомнила Голикова, был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. А первые два случая были зарегистрированы в РФ только 31 января.
"31 января председателем правительства был утвержден национальный план по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в Российскую Федерацию и соответствующие меры реагирования. 31 же января новая коронавирусная инфекция была внесена правительством Российской Федерации в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Позднее по мере развития ситуации были созданы еще два координационных органа под руководством председателя правительства и рабочая группа Госсовета под руководством мэра Москвы. Координирующие органы были созданы также в регионах страны", - отметила Голикова.
Для минимизации проникновения коронавируса в старну, по словам Голиковой, были приняты дополнительные меры по усилению санитатно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен алгоритм лабораторной диагностики и так далее. Все это позволило отсрочить распространение заболевания практически на два месяца.
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