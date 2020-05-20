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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:39
https://ria.ru/20200520/1571716250.html
Голикова: Россия начала борьбу с COVID-19 до появления больных в стране
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова: Россия начала борьбу с COVID-19 до появления больных в стране

11:10 20.05.2020 (обновлено: 11:39 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Меры в связи с коронавирусом принимались в РФ еще до появления в стране первых случаев заболевания, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Прошло уже очень много времени с 31 декабря 2019 года, когда впервые Россия была проинформирована о новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике. И я хочу сказать, что с первых дней развития ситуации нами был организован соответствующий эпидемиологический мониторинг. Поэтому меры в нашей стране принимались еще до появления первых случаев заболевания", - рассказала Голикова на заседании Совета Федерации.
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По итогам совещания 27 января у председателя правительства, как напомнила Голикова, был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. А первые два случая были зарегистрированы в РФ только 31 января.
"31 января председателем правительства был утвержден национальный план по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в Российскую Федерацию и соответствующие меры реагирования. 31 же января новая коронавирусная инфекция была внесена правительством Российской Федерации в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Позднее по мере развития ситуации были созданы еще два координационных органа под руководством председателя правительства и рабочая группа Госсовета под руководством мэра Москвы. Координирующие органы были созданы также в регионах страны", - отметила Голикова.
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Для минимизации проникновения коронавируса в старну, по словам Голиковой, были приняты дополнительные меры по усилению санитатно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен алгоритм лабораторной диагностики и так далее. Все это позволило отсрочить распространение заболевания практически на два месяца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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