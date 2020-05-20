Голикова: Россия начала борьбу с COVID-19 до появления больных в стране

По итогам совещания 27 января у председателя правительства, как напомнила Голикова, был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. А первые два случая были зарегистрированы в РФ только 31 января.

Для минимизации проникновения коронавируса в старну, по словам Голиковой, были приняты дополнительные меры по усилению санитатно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен алгоритм лабораторной диагностики и так далее. Все это позволило отсрочить распространение заболевания практически на два месяца.