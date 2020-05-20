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2020-05-20T11:59
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Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу
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РИА Новости

Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу

11:29 20.05.2020 (обновлено: 11:59 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе.
"Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Президент отметил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но считает диалог с ним неизбежным и "мы должны с ним говорить, должны договариваться".
"Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны,.. каждый занимается из-за коронавируса своей страной", - отметил Зеленский.
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