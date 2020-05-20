В Москве за сутки выявили 2699 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве впервые с 29 апреля зафиксирован на уровне ниже 3 тысяч, лидерами по приросту за сутки также являются Подмосковье и Красноярский край, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.
"Распределение по субъектам: Москва - 2699, Московская область - 903, Красноярский край - 504", - говорится в сообщении.
Согласно ежедневным данным оперативного штаба, в прошлый раз суточный прирост новых случаев в Москве был ниже трех тысяч 29 апреля, тогда он составил 2220 случаев.
Высокий суточный прирост также показали Санкт-Петербург - 455 случаев, Нижегородская область - 257, Ростовская область - 139.
Наименьший суточный прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе, республике Алтай и Сахалинской области - там выявлено по одному новому заболевшему.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.