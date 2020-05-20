В России за сутки умерли 135 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число умерших с COVID-19 в РФ за сутки выросло до 135 человек, за все время умерли 2 972, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Наибольшее число погибших за сутки до этого было зарегистрировано 16 мая, когда умерли 119 человек с коронавирусом.
"За последние сутки умерли 135 человек... Умерли за весь период 2 972 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 75 человек умерли в Москве, 14 в Подмосковье, по четыре человека в Санкт-Петербурге, Дагестане, Нижегородской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.