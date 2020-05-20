Туристы рассказали, как относятся к новым правилам проживания в отелях

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к новым правилам проживания в отелях, сообщает Biletix.

Специалисты компании провели исследование среди 2124 пользователей и выяснили, что три четверти (75 процентов) из них поддерживают усиление санитарно-эпидемиологических мер в гостиницах.

Однако лишь 45 процентов респондентов готовы переплачивать за антикарантинные мероприятия. Среди тех, кто согласен компенсировать расходы мест размещения, 37 процентов допускают рост цен до 10 процентов. Пять процентов опрошенных согласны платить за номер на треть больше, а три процента - на 50 процентов больше средств.