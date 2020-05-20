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Туризм
2020-05-20T10:54
https://ria.ru/20200520/1571714279.html
Туристы рассказали, как относятся к новым правилам проживания в отелях
https://cdn22.img.ria.ru/images/152025/45/1520254594_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_2892d1e9ad8bf3eebb630fa0058a5336.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали, как относятся к новым правилам проживания в отелях

10:54 20.05.2020
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© Depositphotos / MilkosДевушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
© Depositphotos / Milkos
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как относятся к новым правилам проживания в отелях, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 2124 пользователей и выяснили, что три четверти (75 процентов) из них поддерживают усиление санитарно-эпидемиологических мер в гостиницах.
Однако лишь 45 процентов респондентов готовы переплачивать за антикарантинные мероприятия. Среди тех, кто согласен компенсировать расходы мест размещения, 37 процентов допускают рост цен до 10 процентов. Пять процентов опрошенных согласны платить за номер на треть больше, а три процента - на 50 процентов больше средств.
При этом большинство туристов скептически относятся к идее социального дистанцирования на пляжах за счет возведения перегородок: лишь 24 процента опрошенных одобряют эту инициативу, в то время как 59 процентов выступают против. Остальные пока не обозначили свою позицию.
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