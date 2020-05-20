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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:56
https://ria.ru/20200520/1571714145.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8764 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478825_0:0:3346:1883_1036x0_80_0_0_3cde7857bcb0cd9228ce06ed80085e3c.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8764 человек

10:37 20.05.2020 (обновлено: 12:56 20.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Суточный прирост случаев COVID-19 в России снова опустился ниже девяти тысяч и составил 8764, умерли 135 человек, поправились 9262, сообщили в оперативном штабе. Выздоровевших впервые больше, чем заразившихся.
Накануне было 9263 новых пациента, в понедельник — 8926. Общее число заболевших превысило 300 тысяч (308 705) в 85 регионах, из них 2972 человека скончались, больше 85 тысяч выписались.
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Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (2699), однако этот показатель первый раз с 29 апреля опустился ниже трех тысяч. За столицей идут Подмосковье (903) и Красноярский край (504).
Высокий суточный прирост также продемонстрировали Санкт-Петербург (455), Нижегородская (257) и Ростовская (139) области; наименьший — Ненецкий автономный округ, Алтай и Сахалинская область: там выявлено по одному новому заболевшему.
Почти у половины нет симптомов.
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Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,7 миллиона человек, свыше 315 тысяч погибли.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Наметился явный спад. Нужно закрепить успех! Усилением изоляции, введением новых методов контроля за гражданами и повышением штрафов. А то не дай бог, будет как в Китае.
20 мая, 10:40
Дик Котов
151511124
Не пора ли ускорить темпы снижения?
20 мая, 10:47
nnuxser
19120025
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