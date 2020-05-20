Совфед назначил Анатолия Разинкина заместителем генпрокурора

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации назначил в среду нового заместителя генпрокурора РФ.
Президент внес для назначения на эту должность кандидатуру замруководителя управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел Анатолия Разинкина.
Как сообщил накануне председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Разинкин имеет опыт как следственной, так и прокурорской деятельности.
Согласно конституции, к ведению Совета Федерации относятся вопросы утверждения генпрокурора и его заместителей.