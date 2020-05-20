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2020-05-20T10:20
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Совфед начал заседание с минуты молчания в память о сенаторе Ковалеве
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РИА Новости

Совфед начал заседание с минуты молчания в память о сенаторе Ковалеве

10:20 20.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Совета Федерации Олег Ковалев
Член Совета Федерации Олег Ковалев
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Совета Федерации Олег Ковалев . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации начал заседание в среду с минуты молчания в память о скончавшемся сенаторе от Рязанской области Олеге Ковалеве.
Ковалев скончался на 72-м году жизни в ночь на 11 мая от остановки сердца после продолжительной болезни.
"Ковалев с 2017 года представлял Рязанскую область в Совете Федерации, более девяти лет занимал пост губернатора, до этого трижды избирался в Госдуму. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она попросила сенаторов почтить память коллеги минутой молчания.
Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что кончина Ковалева никак не связана с коронавирусом.
Олег Ковалев
11 мая, 13:50
В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти сенатора Ковалева
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РоссияСовет Федерации РФОлег КовалевРязанская областьОбщество
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