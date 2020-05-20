Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:31
https://ria.ru/20200520/1571713056.html
Депутат Рады от "Батькивщины" заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0614fa3f228eba994c621ec6b08fd381.jpg
РИА Новости

Депутат Рады от "Батькивщины" заразился коронавирусом

10:17 20.05.2020 (обновлено: 10:31 20.05.2020)
168
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко в полном составе отсутствует на заседании Верховной рады Украины в среду из-за случая заражения их депутата коронавирусом, сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
Рада с понедельника вернулась к работе в пленарном режиме после послабления карантина в стране, который власти ввели на фоне коронавируса.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракции - "Батькивщины". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мендель, заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная фракция, депутаты сегодня отсутствуют в зале, потому что все депутаты ушли на самоизоляцию. И пока не будет проведено каждому депутату тестирование, они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк, выступая в Раде.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Рекомендуем
Валентина Матвиенко
Матвиенко сдала тест на коронавирус
Колокольня Успенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани
Россия передала в дар монастырю РПЦ в Белоруссии 12 колоколов
Член Совета Федерации Олег Ковалев
Совфед начал заседание с минуты молчания в память о сенаторе Ковалеве
Оксфордский университет
В британских вузах рассказали о мерах по борьбе с домогательствами
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 830 пациентов с COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи
Пустая больничная палата
В Подмосковье еще 283 пациента выздоровели от COVID-19
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Машина скорой медицинской помощи
В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
На Украине еще пять военнослужащих заразились коронавирусом
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе
Скорая помощь
Найденного в Кировской области мальчика отправили в больницу
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Лента новостейМолния