Депутат Рады от "Батькивщины" заразился коронавирусом

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракции - "Батькивщины". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мендель, заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная фракция, депутаты сегодня отсутствуют в зале, потому что все депутаты ушли на самоизоляцию. И пока не будет проведено каждому депутату тестирование, они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк, выступая в Раде.