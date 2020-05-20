Депутат Рады от "Батькивщины" заразился коронавирусом

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко в полном составе отсутствует на заседании Верховной рады Украины в среду из-за случая заражения их депутата коронавирусом, сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
Рада с понедельника вернулась к работе в пленарном режиме после послабления карантина в стране, который власти ввели на фоне коронавируса.
"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракции - "Батькивщины". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мендель, заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная фракция, депутаты сегодня отсутствуют в зале, потому что все депутаты ушли на самоизоляцию. И пока не будет проведено каждому депутату тестирование, они не вернутся в этот зал", - сказала Кондратюк, выступая в Раде.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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