Эксперт оценил решение Палестины по договоренностям с США и Израилем

"Решение палестинского руководства связано с той политикой, которую проводят и США и Израиль в отношении палестинской территории и палестинской проблемы как таковой. Известно, что нынешняя администрация США поддерживает Израиль во всех его действиях, которые противоречат ранее принятым решениям по палестинской проблеме, – это и перенос посольства в Иерусалим, и, соответственно, перенос столицы в Иерусалим и то, что палестинские земли, которые предназначались им по решению ООН от 1947 года, фактически аннексируются Израилем, там строятся еврейские поселения, и они де-факто присоединяются к Израилю", - сказал Долгов.