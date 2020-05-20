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2020-05-20T10:07
https://ria.ru/20200520/1571712400.html
Эксперт оценил решение Палестины по договоренностям с США и Израилем
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РИА Новости

Эксперт оценил решение Палестины по договоренностям с США и Израилем

10:07 20.05.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения между палестинцами и израильтянами
Столкновения между палестинцами и израильтянами
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения между палестинцами и израильтянами. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. США и Израиль использовали сложности внутри национального движения Палестины для аннексии палестинских земель, это приведет к обострению и палестино-израильского конфликта, и арабо-израильского в целом, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
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"Решение палестинского руководства связано с той политикой, которую проводят и США и Израиль в отношении палестинской территории и палестинской проблемы как таковой. Известно, что нынешняя администрация США поддерживает Израиль во всех его действиях, которые противоречат ранее принятым решениям по палестинской проблеме, – это и перенос посольства в Иерусалим, и, соответственно, перенос столицы в Иерусалим и то, что палестинские земли, которые предназначались им по решению ООН от 1947 года, фактически аннексируются Израилем, там строятся еврейские поселения, и они де-факто присоединяются к Израилю", - сказал Долгов.
Он отметил, что такая "ползучая" аннексия Израилем палестинских земель продолжается при поддержке США, несмотря на манифестации и заявления ряда представителей мирового сообщества.
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"Решение палестинской администрации является ответом и реакцией на такие действия", - констатировал эксперт.
По его словам, США уже перестали быть объективным актором, действующим в интересах решения палестинской проблемы, они полностью поддерживают противоправные действия Израиля.
"Если говорить о перспективах – это обострение палестино-израильского конфликта, во многом арабо-израильского. Действия США и Израиля привели к такому развитию событий. И в самом национальном движении Палестины нет единства, есть противоречия между руководством Аббаса и руководством ХАМАС, это тоже действует негативно на решение палестинской проблемы. Сложности внутри палестинского движения используются Израилем и США для продвижения своих интересов, для закрепления статуса-кво, аннексии палестинских земель", - резюмировал востоковед.
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