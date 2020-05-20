Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин , представляющий младшую из сестер.

"Мы попросили ее обратиться к российским властям с требованием не допустить повторной травматизации девочек во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Необходимо учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны, находились в ситуации домашнего насилия", — сказал адвокат.

В обращении к Симонович отмечается, что уголовные дела сестер искусственно разделили, так что они не могут участвовать в разбирательстве вместе, — дело младшей будет рассматриваться отдельно, потому что ее признали невменяемой в момент убийства.

"Мы настаиваем, чтобы дело рассматривалось совместно и в итоге было прекращено, так как это была необходимая оборона", — добавил Паршин.

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.

Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Изначально их поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с сестер электронные браслеты.

Как настаивают адвокаты, было установлено, что девушки жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".