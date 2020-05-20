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2020-05-20T11:00
https://ria.ru/20200520/1571710771.html
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
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РИА Новости

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

09:29 20.05.2020 (обновлено: 11:00 20.05.2020)
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© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Авилов Александр
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.

"Мы попросили ее обратиться к российским властям с требованием не допустить повторной травматизации девочек во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Необходимо учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны, находились в ситуации домашнего насилия", — сказал адвокат.

В обращении к Симонович отмечается, что уголовные дела сестер искусственно разделили, так что они не могут участвовать в разбирательстве вместе, — дело младшей будет рассматриваться отдельно, потому что ее признали невменяемой в момент убийства.
"Мы настаиваем, чтобы дело рассматривалось совместно и в итоге было прекращено, так как это была необходимая оборона", — добавил Паршин.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
13 февраля, 15:38
В действиях сестер Хачатурян не обнаружили необходимой самообороны

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Изначально их поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с сестер электронные браслеты.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что девушки жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
При этом Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и обязало следствие переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону, а также провести дополнительное расследование. СК сделал эту работу, но сохранил прежнюю квалификацию.
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
13 ноября 2019, 12:47
Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству
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Алексей ПаршинДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваООНПроисшествия
Популярные комментарии
Никакой защиты, доказано убийство человека, тем паче родственника. Виновны.
20 мая, 10:12
FGFedor Grojs
2001005
В ООН... дальше куда? На суд Божий? Раскаяния не видно, вот что огорчает. Убийство по предварительному сговору. О чём тут говорить. Давно пора было признать вину и отбыть наказание. По УДО возможно вышли бы раньше. Но нет, отягчают вину
20 мая, 13:40
Ярослав Погодин
1000003
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