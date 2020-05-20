Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
"Мы попросили ее обратиться к российским властям с требованием не допустить повторной травматизации девочек во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Необходимо учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны, находились в ситуации домашнего насилия", — сказал адвокат.
В обращении к Симонович отмечается, что уголовные дела сестер искусственно разделили, так что они не могут участвовать в разбирательстве вместе, — дело младшей будет рассматриваться отдельно, потому что ее признали невменяемой в момент убийства.
"Мы настаиваем, чтобы дело рассматривалось совместно и в итоге было прекращено, так как это была необходимая оборона", — добавил Паршин.
13 февраля, 15:38В действиях сестер Хачатурян не обнаружили необходимой самообороны
Дело сестер Хачатурян
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Изначально их поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с сестер электронные браслеты.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что девушки жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
При этом Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и обязало следствие переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону, а также провести дополнительное расследование. СК сделал эту работу, но сохранил прежнюю квалификацию.
13 ноября 2019, 12:47Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству