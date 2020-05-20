"Ведомости": власти согласились отсрочить исполнение "закона Яровой"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство одобрило регуляторные меры по поддержке телекоммуникационной отрасли, предложенные Минкомсвязью, в том числе временное снижение требований о хранении трафика по "закону Яровой", пишет газета " Правительство одобрило регуляторные меры по поддержке телекоммуникационной отрасли, предложенные Минкомсвязью, в том числе временное снижение требований о хранении трафика по "закону Яровой", пишет газета " Ведомости " со ссылкой на федерального чиновника и представителей двух телекоммуникационных компаний.

Среди этих мер, в частности, — удаленная идентификация абонентов при помощи Единой биометрической системы, что нужно для оформления контрактов с операторами, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.

При этом, по данным издания, первый вице-премьер Андрей Белоусов отклонил такие предложения, как перенос срока уплаты налогов на доходы сотрудников, арендные каникулы и снижение в три раза платы за радиочастотный спектр.

Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о разговорах и переписке пользователей: голосовой трафик и текстовые сообщения — в течение шести месяцев, интернет-трафик — в течение 30 суток, а в дальнейшем наращивать емкости для их хранения. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, " Вымпелком " — в 45 миллиардов, " Мегафон " — в 40 миллиардов рублей.

Минкомсвязь предлагала отложить ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15 процентов на год (операторы хотели отсрочку на два года), а также исключить из расчета видеотрафик, потребление которого выросло на фоне пандемии коронавируса.

Как говорилось в пояснительной записке, без мер поддержки российский рынок программного обеспечения может сократиться на 30 процентов, а выручка IT-компаний в этом году — снизиться с 1,2 триллиона до 700-800 миллиардов рублей.