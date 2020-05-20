На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 19 230

"За прошедшие сутки заболели 354 лица, из них 28 детей и 61 медработник. Было госпитализировано 112 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев, при этом выздоровели 323 лица", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина .

В целом за время пандемии коронавируса, по словам министра, заболели 19230 человек, из них 1376 детей и 3757 медиков. Выздоровели за все время 5955 человек, а умерли 564 человека.