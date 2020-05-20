Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:04
https://ria.ru/20200520/1571709916.html
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 19 230
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 19 230

09:10 20.05.2020 (обновлено: 11:04 20.05.2020)
1568
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 354, до 19230, еще 16 человек скончались, всего жертв 564, заявил в среду на брифинге глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 354 лица, из них 28 детей и 61 медработник. Было госпитализировано 112 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев, при этом выздоровели 323 лица", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

При этом самое большое число подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Черновицкой области – 54, в Киеве – 51 и Волынской области – 41.
В целом за время пандемии коронавируса, по словам министра, заболели 19230 человек, из них 1376 детей и 3757 медиков. Выздоровели за все время 5955 человек, а умерли 564 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
614101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украина
На Украине продлили карантин из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус
На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии за сутки число случаев COVID-19 выросло на 5,6 тысячи
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Тестирование на коронавирус
В России провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19
Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро
В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
Тегеран
В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19
Валентина Матвиенко
Матвиенко сдала тест на коронавирус
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Овсяная каша с фруктами
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах
Коронавирус
Эксперты объяснили снижение числа новых случаев коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
Лента новостейМолния