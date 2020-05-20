На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 19 230

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 354, до 19230, еще 16 человек скончались, всего жертв 564, заявил в среду на брифинге глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 354 лица, из них 28 детей и 61 медработник. Было госпитализировано 112 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев, при этом выздоровели 323 лица", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
При этом самое большое число подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Черновицкой области – 54, в Киеве – 51 и Волынской области – 41.
В целом за время пандемии коронавируса, по словам министра, заболели 19230 человек, из них 1376 детей и 3757 медиков. Выздоровели за все время 5955 человек, а умерли 564 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.