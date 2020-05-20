Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации после пожаров

Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара

Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" ( Концерн "Радиоэлектронные технологии" ( КРЭТ , входит в " Ростех ") заявил, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью информационной кампании по дискредитации.

В московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов, применялись аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование этих аппаратов на время расследования.

В концерне считают, что на фоне этой трагедии "развернута массированная информационная кампания", направленная на дискредитацию самого КРЭТ, госкорпорации "Ростех", Уральского приборного завода и российской промышленности в целом.

"При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики", — заявили в КРЭТ, отметив, что в ходе этой компании СМИ опираются на непроверенные анонимные источники и публикуют недостоверные сведения.

"Фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать "разоблачающие" интервью за вознаграждение. Соответствующие факты должным образом зафиксированы", — говорится в пресс-релизе.

В концерне подчеркнули, что намерены принять все меры для защиты своих прав и привлечения виновных к ответственности.