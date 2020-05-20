Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:14
https://ria.ru/20200520/1571709873.html
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации после пожаров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571329978_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_64c65e13859cd7446da0fd1e469a6ca7.jpg
РИА Новости

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации после пожаров

09:09 20.05.2020 (обновлено: 12:14 20.05.2020)
17015
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкДезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявил, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью информационной кампании по дискредитации.
В московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов, применялись аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование этих аппаратов на время расследования.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
19 мая, 12:37
В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"
В концерне считают, что на фоне этой трагедии "развернута массированная информационная кампания", направленная на дискредитацию самого КРЭТ, госкорпорации "Ростех", Уральского приборного завода и российской промышленности в целом.
"При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики", — заявили в КРЭТ, отметив, что в ходе этой компании СМИ опираются на непроверенные анонимные источники и публикуют недостоверные сведения.
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 00:27
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
"Фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать "разоблачающие" интервью за вознаграждение. Соответствующие факты должным образом зафиксированы", — говорится в пресс-релизе.
В концерне подчеркнули, что намерены принять все меры для защиты своих прав и привлечения виновных к ответственности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
147221241261
Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаАвента-М (аппарат ИВЛ)Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Концерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
То ли СМИ у нас принадлежат либералам, то ли читатели сплошь они же... Давно обратил внимание: если, например, проходит новость, что какой-то самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности, то активность комментаторов напрямую зависит от марки самолета. Боинг и эрбас пропустят незамеченно, суперджет сразу начнут поливать с расширением на всю отечественную продукцию. И так со всем.
20 мая, 10:01
Von Stirliz
108010028
"...наняли адвокатов на 72 миллиона рублей после пожаров..."... А сколько пострадавшим и семьям погибших выплатили? Или главное себя обелить или вернее побелить...
20 мая, 13:17
dega3333
12601206
Рекомендуем
Студия телеканала Крым 24
YouTube удалил аккаунты каналов "Крым 24", Anna News и News-Front
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Операторы в главном диспетчерском пункте 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС
Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Овсяная каша с фруктами
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах
Проект подводной лодки типа Колумбия
"Ее невозможно засечь": чем угрожают России новейшие субмарины США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине
Контр-адмирал М.И. Смирнов провожает отъезжающего в Иркутск А.В. Колчак. Декабрь 1919 года
Руки прочь от Колчака и Ленина!
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
Лента новостейМолния