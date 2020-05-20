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2020-05-20T08:27
https://ria.ru/20200520/1571708548.html
В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:27 20.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле во вторник подконтрольного республике населенного пункта Донецкий, в результате которого были повреждены три жилых дома. Глава ЛНР Леонид Пасечник 19 мая пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны ВС Украины обстрелов гражданской инфраструктуры республики.
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"За 19 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по четырем подконтрольным республике населенным пунктам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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