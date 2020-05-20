В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса

СЕУЛ, 20 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 32 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 , общее число зараженных выросло до 11 110, выздоровели 10 066, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 24 из 32 новых случаев имеют локальное происхождение, а восемь завезены из-за границы. Географически по десять случаев зафиксированы в Сеуле и центральной провинции Кёнгидо , восемь в Инчхоне . Еще по одному в Тэгу и провинции Чолла-Пукто, оставшиеся два выявлены на карантинном досмотре.

За минувшие сутки из больниц выписаны 128 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 066, что составляет более 90%. Анализы 16 351 человека пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 748 тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не изменилось и составляет 263. По меньшей мере, 1189 случаев из общего числа завезли из-за границы.

До 7 мая Южная Корея регистрировала уже единичные случаи заражения. Считается, что новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет из города Ёнин в провинции Кёнгидо, которому 6 мая подтвердили COVID-19, съездил с другом в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у его друга также нашли коронавирус 7 мая.

Как сообщила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён, властям позже удалось отследить изначальный источник заражения в Итхэвоне вплоть до "встречи нескольких людей" еще в апреле. Кто был участниками встречи и где она состоялась, не сообщается. Установлено, что коронавирус распространялся и в тех клубах, где зараженный из Ёнина не был. Известно лишь то, что большинство разносчиков заразы в клубах были бессимптомными больными и не подозревали о своем заражении. Представители карантинных служб в связи с этим обращают внимание на то, что все обязаны соблюдать меры профилактики вируса вне зависимости от наличия симптомов.

Хотя в последние дни количество новых случаев упало примерно с 30 до 10 в сутки, за сутки вновь были зарегистрированы более 20 локальных случаев. Число заражений, связанных с кластером COVID-19 в клубах в районе Итхэвон, достигло уже 193 человек. Большая часть зараженных (не менее 150 человек) мужчины. Отдельные южнокорейские СМИ обращали внимание на то, что один из баров, где распространился вирус, часто посещают определенные представители ЛГБТ-сообщества , некорректно называя новый кластер "заражениями в гей-барах".

Информация в подобных СМИ быстро вызвала негативную реакцию в сторону представителей ЛГБТ-сообщества среди корейских граждан. Именно этому факту приписывают нежелание многих посетителей раскрывать свою личность и сдавать анализы на коронавирус, в связи с чем с 11 мая правительство страны вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было куда прислать результат. Разумеется, в случае наличия заражения, человеку пришлось бы контактировать с врачами и властями, но благодаря новой схеме удалось проверить уже более 65 тысяч человек, из которых только у около 200 нашли вирус.

Даже несмотря на обещание анонимности, многие граждане не спешили пройти тестирование, что вынудило власти потребовать у трех провайдеров мобильной связи в стране данные всех тех пользователей, что находились в одних районах и в одно и то же время с установленными заражёнными. Отслеживать стали также данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Чтобы не допустить еще одной волны заражений, правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, власти призывают жителей "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.

За последние две недели зафиксированы также не менее 16 случаев заражения с неизвестным источником. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных путей распространения вируса.

Не менее чем у 466 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения РК в понедельник сообщили, что такие люди могут вернуться в обычной жизни и работе, даже если анализы у них все еще показывают наличие вируса. Причиной повторного следов коронавируса предполагают реакцию анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.