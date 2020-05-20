КПРФ обратилась в МВД из-за инцидента с депутатом в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Помощники депутатов гордумы Помощники депутатов гордумы Уссурийска фракции КПРФ подали пять заявлений в полицию после инцидента с депутатом Александром Шестуном, которого сотрудница аппарата городского парламента обвинила в побоях, две помощницы на больничном.

Во вторник представитель думы сообщил РИА Новости, что Шестун и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы, она обратилась в травмпункт и получила лист о временной нетрудоспособности. Заявление о нанесении вреда здоровью направлено в правоохранительные органы. По данным думы, инцидент произошел, когда в зал заседаний депутаты фракции КПРФ пытались пройти со своими помощниками, что запрещено из-за ситуации с коронавирусом. В региональном отделении КПРФ сообщали, что однопартийцы будут рассматривать вопрос исключения Шестуна из партии только в случае признания его виновным в суде, а пока инцидент рассматривается как провокация против коммунистов.

"Я никого не бил, даже пальцем не тронул. Защитил свою сотрудницу, когда женщина (сотрудница аппарата – ред.) накинулась на нее – сначала за волосы схватила, пыталась ударить рукой, я подставил руку – сделал блок, чтоб она не ударила ее, и мы прошли в зал. Мы подали в полицию пять заявлений. Когда мы проходили в зал, их (помощников - ред.) били локтями – обе помощницы на больничном", - сказал Шестун РИА Новости.

По его словам, сотрудница думы и еще два человека не пускали в зал заседаний помощников депутатов фракции КПРФ, это произошло впервые в рамках карантинных мер – раньше помощники могли присутствовать на заседаниях даже в маленьком зале. Шестун отметил, что у него есть видео инцидента с разных ракурсов, которые подтверждают, что он не бил сотрудницу аппарата думы.