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2020-05-20T03:45
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Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки
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РИА Новости

Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки

03:45 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречка
Гречка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречка. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Распространенное представление о том, что гречка будет намного полезнее, если ее не варить, а замочить в воде, ошибочно, об этом заявил в беседе с "АиФ" кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
"Если гречневую крупу замочить на день-другой, она, конечно, размякнет и ее даже можно будет прожевать. Витаминов в ней сохранится больше. Но ведь любим мы именно аромат и неповторимый вкус вареной гречки. Кстати, витаминов и минералов в ней сохранится ненамного меньше, чем в моченом странном продукте", - объяснил Парамонов.
Гречневая крупа
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Гастроэнтеролог посоветовал готовить гречку наиболее приятным для каждого способом. По его словам, главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс и железо.
"Варка никак на это не влияет. Кроме того, стоит помнить, что всем привычная ароматная гречневая крупа уже прошла тепловую обработку на производстве, замачивать ее или варить — это в основном определяется личными кулинарными пристрастиями", - заключил врач.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала, что манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту.
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