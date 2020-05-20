Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Распространенное представление о том, что гречка будет намного полезнее, если ее не варить, а замочить в воде, ошибочно, об этом заявил в беседе с " Распространенное представление о том, что гречка будет намного полезнее, если ее не варить, а замочить в воде, ошибочно, об этом заявил в беседе с " АиФ " кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

"Если гречневую крупу замочить на день-другой, она, конечно, размякнет и ее даже можно будет прожевать. Витаминов в ней сохранится больше. Но ведь любим мы именно аромат и неповторимый вкус вареной гречки. Кстати, витаминов и минералов в ней сохранится ненамного меньше, чем в моченом странном продукте", - объяснил Парамонов.

Гастроэнтеролог посоветовал готовить гречку наиболее приятным для каждого способом. По его словам, главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс и железо.

"Варка никак на это не влияет. Кроме того, стоит помнить, что всем привычная ароматная гречневая крупа уже прошла тепловую обработку на производстве, замачивать ее или варить — это в основном определяется личными кулинарными пристрастиями", - заключил врач.