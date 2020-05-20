Исследование: в России выросло число заказов фрилансерам

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Количество заказов фрилансерам в Количество заказов фрилансерам в России в майские праздники выросло в 1,7 раза, а число исполнителей - в 2,7 раза, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании биржи фриланса FL.ru (входит в IT-холдинг TalentTech).

"В период майских праздников исполнителей стало в 2,7 раза больше по сравнению с маем 2019, а в апреле количество регистраций увеличилось вдвое. Общее количество заказов также заметно выросло: плюс 73% к значениям сопоставимого периода в мае прошлого года", - говорится в документе. К сравнению, в апреле число заказов выросло на 20% в годовом выражении.

В первые две недели мая наибольший прирост исполнителей год к году замечен в категориях: "Дизайн и Арт" (724%), "Переводы" (312%), "Тексты" (309%), "Аудио/Видео" (283%) и Реклама и маркетинг (242%). При этом в апреле на первых местах по числу исполнителей были "Переводы" (247%), "Аудио/Видео" (232%), "Маркетинг" (220%), четвертое и пятое место заняли "Дизайн и Арт" (217%) и "Разработка игр" (145%).

Наибольший рост числа заявок на заказы с 1 по 13 мая был в категориях "Разработка игр" (373%), "Сети и инфосистемы" (229%), "Обучение и консультации" (247%), "Аудио/видео" (+132%) и "Программирование" (+84%). Сумма среднего чека на заказы также выросла: в категории "Полиграфия" прирост в 273%, в категории "Мобильные приложения" - на 40%, а в категории "Аутсорсинг и консалтинг" – на 29%. Самый крупный средний чек в мае был в категориях "Разработка игр" - 24238 рублей, "Мобильные приложения" - 18364 рублей, "Менеджмент" - 10 тысяч рублей, "Полиграфия" - 8117 рублей, а также "Архитектура/интерьер" - 7255 рублей.

"Абсолютным рекордсменом по числу оставленных заявок по работе для фрилансеров стала категория "Разработка игр" - рост на 373%. В топе по количеству заявок также оказались разработчики игр, консультанты, видеомейкеры и программисты. Дороже всего стоили заказы на разработку мобильных приложений и игр (средний чек 18364 и 24238 рублей соответственно)", - говорится в документе.

По словам исполнительного директора биржи FL.ru Анатолия Орлова, рост числа заказчиков и исполнителей связан в основном с тем, что многие люди потеряли свой постоянный доход и стали искать другие виды занятости.