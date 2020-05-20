ВЦИОМ: большинство россиян считают нормой произношения правила в словарях

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Большинство россиян считают нормой произношения правила в словарях, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, 63% граждан полагают, что нормой современного русского языка является то, что предписывают словари, языковеды, чаще всего так указывали жители Москвы и Санкт-Петербурга (69%). А 27% отметили, что такими нормами считается то, как говорят большинство жителей нашей страны, из них чаще всего так отвечали респонденты, проживающие в селах (31%), 10% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.