ВЦИОМ: большинство россиян считают нормой произношения правила в словарях

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.