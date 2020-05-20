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2020-05-20T03:11
https://ria.ru/20200520/1571705073.html
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
https://cdn25.img.ria.ru/images/152964/76/1529647652_0:0:1476:831_1036x0_80_0_0_bc3a65cde0ea27a69083a7e198ffea20.jpg
РИА Новости

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

03:11 20.05.2020
10875
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
По мнению журналиста, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать "мову".
"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны – не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", - заявил журналист.
Дроздов также выразил уверенность, что граждане Украины, которые не выучили украинского языка, должны путешествовать не по Западной Украине, а по городам Золотого кольца России. 
Львов, Украина
3 мая, 01:24
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
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Ситуация на УкраинеОстап ДроздовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот один известный итальянский, как он себя называет - тележурналист, работающий на российском ТВ, имеет привычку постоянно перекосорыливать украинскую мову. Что называется, чья бы корова в чужом глазу соринки искала.
20 мая, 04:17
КМКалинка Малинкова
12000328
Маленький фашистик, с большим и шершавым языком...
20 мая, 03:36
Jarushkin
3400202
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