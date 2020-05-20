Эксперты рассказали о росте зарплат студентов, несмотря на COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зарплаты российских студентов в условиях пандемии коронавируса в целом по стране выросли на 4% за два месяца, топ-5 по росту составили Барнаул, где зарплата выросла на 61%, Саратов - на 43%, Новосибирск - на 31%, Красноярск - на 25%, Иркутск - на 22%, следует из результатов исследования сайта Авито Работа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В большинстве крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, динамика студенческих зарплат с начала апреля по середину мая оказалась положительной. Более чем в полтора раза (+61%) выросли зарплаты в Барнауле, на 43% - в Саратове. Также высокие показатели роста зарплат зафиксированы в Сибири: +31% в Новосибирске, +25% в Красноярске, +22% в Иркутске", - говорится в сообщении.
Антилидером по приросту студенческих зарплат стала Самара, где они стали на 15% меньше, чем два месяца назад. "Вторая с конца" - Уфа, где зарплаты упали на 13%. Несколько лучше дела обстоят в Ульяновске, где, по данным исследования, зарплаты студентов понизились на 9%. В Екатеринбурге студентам за эти два месяца стали платить на 4% меньше, а Ростове-на-Дону - на 3%.
Без изменений остались зарплаты студентов в Челябинске, отмечается в исследовании.
"Средняя зарплата в вакансиях для студентов в период самоизоляции немного повысилась. В середине мая она выросла на 4% по сравнению с началом апреля и на 7% по сравнению с прошлым годом, составив 31,6 тысячи рублей", - резюмируют авторы.
Авторами исследования были проанализированы вакансии по всей России в тексте и/или заголовке которых содержалось слово "студент". Сравнивались периоды 1 апреля - 14 мая 2019 и 1 апреля - 14 мая 2020 года для выяснения годовой динамики, а также 1 февраля - 14 марта 2020 и 1 апреля - 14 мая 2020 для сравнения до-ковидной ситуации и текущей. В периоде 1 апреля - 14 мая 2019 было рассмотрено около 10,4 тысячи вакансий, в периоде 1 февраля - 14 марта 2020 - около12,2 тысячи, с 1 апреля по 14 мая 2020 - около 10,1 тысячи.