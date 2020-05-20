Эксперты рассказали о росте зарплат студентов, несмотря на COVID-19

"Средняя зарплата в вакансиях для студентов в период самоизоляции немного повысилась. В середине мая она выросла на 4% по сравнению с началом апреля и на 7% по сравнению с прошлым годом, составив 31,6 тысячи рублей", - резюмируют авторы.

Авторами исследования были проанализированы вакансии по всей России в тексте и/или заголовке которых содержалось слово "студент". Сравнивались периоды 1 апреля - 14 мая 2019 и 1 апреля - 14 мая 2020 года для выяснения годовой динамики, а также 1 февраля - 14 марта 2020 и 1 апреля - 14 мая 2020 для сравнения до-ковидной ситуации и текущей. В периоде 1 апреля - 14 мая 2019 было рассмотрено около 10,4 тысячи вакансий, в периоде 1 февраля - 14 марта 2020 - около12,2 тысячи, с 1 апреля по 14 мая 2020 - около 10,1 тысячи.