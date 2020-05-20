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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T02:15
https://ria.ru/20200520/1571704722.html
Украина получила $15,5 миллиона от США на борьбу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571678812_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_366998babf553d92c4f481c982ee1790.jpg
РИА Новости

Украина получила $15,5 миллиона от США на борьбу с COVID-19

02:15 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Украина получила 15,5 миллиона долларов от США на борьбу с коронавирусом, это значительно больше, чем помощь США другим постсоветским республикам, свидетельствуют обнародованные во вторник данные госдепартамента.
В частности, Киев получил более 13,1 миллиона долларов помощи на укрепление местного здравоохранения. Также Украине выделили 2,4 миллиона долларов на поддержку уязвимых слоев населения.
Из других постсоветских стран больше всех получил на борьбу с коронавирусом Узбекистан — 3,9 миллиона долларов. Также Азербайджан получил 3,6 миллиона долларов, Грузия - 2,7 миллиона, Армения - 2,3 миллиона, Белоруссия - 1,7 миллиона, Туркменистан - 920 тысяч, Киргизия - 900 тысяч долларов, Таджикистан - 866 тысяч долларов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАУкраинаВ мире
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