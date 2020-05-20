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2020-05-20T02:27
https://ria.ru/20200520/1571704457.html
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
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РИА Новости

СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

01:55 20.05.2020 (обновлено: 02:27 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

"Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача", - говорится в статье.

К материалам, по данным издания, приобщат предоставленную Деркачом флешку с аудиозаписями, где якобы звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Джона Керри.
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед встречей с журналистами. 16 января 2017
Вчера, 17:37
В Сеть попала запись беседы Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.
Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это, согласно аудиозаписям, он пообещал Порошенко предоставить Украине финансовые гарантии миллиард долларов.
Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, судя по компромату, признался Байдену в отсутствии коалиции в Раде.
Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
18 мая, 13:03
Порошенко могут повторно допросить в ходе апелляции на приговор Януковичу
Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный Радой в отставку в 2016 году, написал заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Экс-генпрокурор также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
В том же месяце Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что в разговоре с украинским лидером глава Белого дома мог просить его о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего дело Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Ранее Госбюро расследований возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касались госизмены, а также фальсификаций при назначении Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в Раде.
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
15 мая, 19:03
Депутат обвинила Зеленского в консервации курса Порошенко по Донбассу
203985449
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Спокойно. Кастрюли заявят: Порошенко знал, что его пишут агенты ФСБ, поэтому вводил Путина в заблуждение, что бы разрушить план "Шатун". Потом споет гимн, воруг него поскачут представители Байдана Незалежности и гидными лицами и прпорами. На том и расползутся. Зеленский ничего сделать не может, потому что у него самого разговоры с Вашингтоном такие, что от Порошенко не отличишь, разве толлько вылизывает другую пятую точку.
20 мая, 03:55
АеАз есмь Царь Вселенной
28120000
16 дел...)? + ещё одно. Одним больше, одним меньше. Как с гуся вода. Непотопляемый педро, в смысле ОНО не тонет)
20 мая, 02:58
ВМВиталий Мальков
3630000
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