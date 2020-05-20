СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, переданы в офис генерального прокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

Ранее экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, отправленный Радой в отставку в 2016 году, написал заявление в правоохранительные органы о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало о возбуждении по этому факту уголовного дела. Экс-генпрокурор также пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.