Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72

"То, что у нас (в Польше – Прим.ред.) называется модернизацией, – это, по сути, "припудривание фекальных масс" (в оригинале использовано грубое ругательство – Прим. ред), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", - заявил генерал.
По его словам, Россия "прекрасно справилась со своей задачей" и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих бронетанковых войск и "уже 30 лет топчется на одном месте".
Принятые Россией решения по модернизации танковых войск Скшипчак назвал "эффективными", страна делает все для того, чтобы усилить даже те стороны своего танка, которые и до этого казались мощными.
5 февраля 2018, 08:00Броня Советов. Русское оружие, от которого не может отказаться НАТО
Т-72 начали производить еще в 1972 году. Машину неоднократно совершенствовали и модернизировали. Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил. Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины. Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".