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2020-05-20T01:39
https://ria.ru/20200520/1571704114.html
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
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РИА Новости

Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72

01:39 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТанк Т-72
Танк Т-72
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Танк Т-72. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Польша отстала в модернизации собственных танковых войск, в стране нет соответствующего потенциала, чего нельзя сказать о России. Такое мнение, как сообщает издание Kresy, высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"То, что у нас (в Польше – Прим.ред.) называется модернизацией, – это, по сути, "припудривание фекальных масс" (в оригинале использовано грубое ругательство – Прим. ред), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", - заявил генерал.
По его словам, Россия "прекрасно справилась со своей задачей" и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих бронетанковых войск и "уже 30 лет топчется на одном месте".
Принятые Россией решения по модернизации танковых войск Скшипчак назвал "эффективными", страна делает все для того, чтобы усилить даже те стороны своего танка, которые и до этого казались мощными.
В качестве альтернативной меры он предложил собирать в Польше американские "Абрамсы". По мнению генерала, Варшаве необходимо 450 – 550 танков.
Польский танк PT-91 в Варшаве
5 февраля 2018, 08:00
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Т-72 начали производить еще в 1972 году. Машину неоднократно совершенствовали и модернизировали. Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил. Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины. Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".
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Т-72Б3МТ-72 "Урал"M1 AbramsПольшаВ мире
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