Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72

"То, что у нас (в Польше – Прим.ред.) называется модернизацией, – это, по сути, "припудривание фекальных масс" (в оригинале использовано грубое ругательство – Прим. ред), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!", - заявил генерал.

По его словам, Россия "прекрасно справилась со своей задачей" и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих бронетанковых войск и "уже 30 лет топчется на одном месте".