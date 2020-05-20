Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем

КАИР, 20 мая – РИА Новости. Президент Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что Палестинская национальная администрация (ПНА) вновь готова урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств.

Об этом палестинский лидер заявил в своей речи перед руководством страны. Трансляцию вел телеканал "Фалястин".

"Мы вновь заявляем о своей готовности урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, и готовности на присутствие третьей стороны на границах между двумя государствами", - сказал Аббас в своей речи.

Руководство Палестины во вторник провело встречу, посвященную возможным действиям палестинской стороны в случае реализации Израилем своих намерений по аннексии.

"Переговоры по достижению всего этого должны быть проведены под международным патронажем (международный квартет+), с проведением международной мирной конференции", - заявил Аббас.

Шестого мая посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан . По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространен его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.