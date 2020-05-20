КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" ( Концерн "Радиоэлектронные технологии" ( КРЭТ , входит в госкорпорацию " Ростех ") и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) наняли адвокатов на 72 миллиона рублей после пожаров в больницах Москвы Санкт-Петербурга , где использовались их аппараты ИВЛ, и на фоне заявлений о попытках дискредитировать УПЗ, следует из данных портала госзакупок.

КРЭТ объявил закупку на "оказание услуг адвоката". По данным портала, закупка была проведена у единственного поставщика, но его название не раскрывается. Сведения о заключенном контракте появились в системе 19 мая, сам контракт был заключен накануне. Его текст не прилагается.

"Анализ и оценка рисков, связанных с производственной деятельностью КРЭТ в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также консультирование в связи с указанными рисками", - описаны в документации задачи адвоката.

Услуги будут оказаны с 18 мая до 31 декабря. Заказчик отмечает, что максимальная сумма, которую он готов заплатить по контракту, составляет 12 миллионов рублей.

Аналогичную закупку – на "оказание услуг юридической помощи" - провел Уральский приборостроительный завод. Сумма контракта составляет 60 миллионов рублей. Из документации следует, что закупка завершена, но сведений о заключенном контракте в системе пока нет.

Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.