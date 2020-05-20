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2020-05-20T00:27
https://ria.ru/20200520/1571703460.html
КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
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РИА Новости

КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах

00:27 20.05.2020
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкМашины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) наняли адвокатов на 72 миллиона рублей после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались их аппараты ИВЛ, и на фоне заявлений о попытках дискредитировать УПЗ, следует из данных портала госзакупок.
КРЭТ объявил закупку на "оказание услуг адвоката". По данным портала, закупка была проведена у единственного поставщика, но его название не раскрывается. Сведения о заключенном контракте появились в системе 19 мая, сам контракт был заключен накануне. Его текст не прилагается.
"Анализ и оценка рисков, связанных с производственной деятельностью КРЭТ в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также консультирование в связи с указанными рисками", - описаны в документации задачи адвоката.
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
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Услуги будут оказаны с 18 мая до 31 декабря. Заказчик отмечает, что максимальная сумма, которую он готов заплатить по контракту, составляет 12 миллионов рублей.
Аналогичную закупку – на "оказание услуг юридической помощи" - провел Уральский приборостроительный завод. Сумма контракта составляет 60 миллионов рублей. Из документации следует, что закупка завершена, но сведений о заключенном контракте в системе пока нет.
Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.
Во вторник в пресс-службе КРЭТ подтвердили РИА Новости информацию о том, что сотрудников уральского завода пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода, там отметили, что в ближайшее время госкорпорация планирует направить обращение по данным фактам в правоохранительные органы.
У входа в здание городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
13 мая, 14:49Распространение нового коронавируса
Больница в Москве, где был пожар, не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году
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РоссияКонцерн Радиоэлектронные технологииПроисшествия
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