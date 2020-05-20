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2020-05-20T11:03
https://ria.ru/20200520/1571698538.html
Якутское чаепитие: зачем выращивать чай в самом северном регионе России
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РИА Новости

Якутское чаепитие: зачем выращивать чай в самом северном регионе России

08:00 20.05.2020 (обновлено: 11:03 20.05.2020)
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© Ассоциация гостеприимства РС (Я)Для продвижения культуры чаепития Ассоциация гостеприимства РС (Я) воспроизвела чайную церемонию на основе якутских традиций в виде мастер-классов
Для продвижения культуры чаепития Ассоциация гостеприимства РС (Я) воспроизвела чайную церемонию на основе якутских традиций в виде мастер-классов
© Ассоциация гостеприимства РС (Я)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У каждого народа есть традиционная, сложившаяся чайная культура: китайцы, индусы, японцы и другие — кто-то пьет чай с молоком, кто-то — с солью, кто-то — зеленый, кто-то — крепкий черный. В Республике Саха тоже есть своя культура чаепития. Именно там произрастает самый северный чай в мире — кучу, якутский иван-чай.
И хотя традиция чаепития в регионе уходит корнями глубоко в историю, новый виток развития она получила около пяти лет назад, когда местные производители начали создавать собственные купажи и расширять чайные линейки.
© РИА Новости / Михаил КухтаревЦветение иван-чая
Цветение иван-чая
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
Цветение иван-чая
"Очень много публикаций по поводу того, что иван-чай полезен. Но отличие нашего кучу-чая в том, что мы его собираем вручную по первому снегу, то есть природа его сама ферментирует, и как только начинаются первые за́морозки, мы собираем листья. У нас очень активное солнце по сравнению с другими регионами. И поскольку лето короткое, все травы набирают максимальную пользу за июль. Поэтому действие наших трав, дикорастущих растений и ягод выше, чем в средней полосе России или на Западе", — рассказала о пользе якутского чая председатель Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия) Татьяна Тымырова.

Пропаганда культуры чаепития

Помимо продвижения якутского чая как оздоровительного средства, председатель ассоциации уверена, что для жителей республики также имеет большое значение популяризация чайных церемоний. По ее мнению, это поможет в выполнении важнейших задач — сохранении национальных традиций, повышении культуры и сервиса, профилактике алкоголизма у населения.

"Мы видим чай как инструмент оздоровления общества, альтернативу вредным напиткам. Наша цель — создать культуру якутских чайных традиций в общественных местах, моду на здоровый досуг", — рассказала Татьяна Тымырова.

Кроме того, по ее словам, в центрах народного творчества во время чаепитий, обучения чайным церемониям молодежи и старшего поколения будут проводиться различные мероприятия, мастер-классы и кружки. Предполагается, что чайное искусство будет способствовать также и распространению национальной культуры среди населения.
© Ассоциация гостеприимства РС (Я)В 2019 году Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия) приступила к реализации проекта "Якутский чайный дом" для развития чайных традиций народа саха
В 2019 году Ассоциация гостеприимства РС (Я) приступила к реализации проекта Якутский чайный дом для развития чайных традиций народа саха
© Ассоциация гостеприимства РС (Я)
В 2019 году Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия) приступила к реализации проекта "Якутский чайный дом" для развития чайных традиций народа саха

Грант на чайные церемонии от президента

В марте этого года Ассоциация гостеприимства Якутии выиграла федеральный грант на развитие чайной культуры в регионе. В рамках реализации проекта планируется проводить чайные церемонии на массовых мероприятиях и национальных праздниках, а также мастер-классы по чаепитию в национальных домах олонхо — центрах культуры народа саха.
Всех желающих будут обучать чайной церемонии, искусству церемониймейстера, проводить мастер-классы по сервировке стола и подаче чая, а также семинары о том, как правильно заваривать чай, как и когда делать сборы.
© Ассоциация гостеприимства РС (Я)В 2020 году ведется работа по включению чайных церемоний в программу деятельности домов олонхо — центров культуры якутского народа
В 2020 году ведется работа по включению чайных церемоний в программу деятельности домов олонхо – центров культуры якутского народа
© Ассоциация гостеприимства РС (Я)
В 2020 году ведется работа по включению чайных церемоний в программу деятельности домов олонхо — центров культуры якутского народа
Кроме этого, церемонию подачи чая планируют ввести в протокольные мероприятия. Питье якутского чая войдет в программу собраний, круглых столов и праздников республики. По мнению председателя Ассоциации гостеприимства, чайная церемония должна стать неотъемлемой частью культуры приема гостей якутского народа.

"У нас культура питания и духовная культура тесно связаны между собой, а чай — это основа переговоров. Наша самобытность в любом случае будет сохранена, но мы придадим ей уже сервисные стандарты и так дальше будем развивать наш чайный бренд", — рассказала о планах на будущее Татьяна Тымырова.

Все мероприятия еще впереди, но распространение коронавируса внесло коррективы в программу популяризации культуры чаепития в республике, заставив ее уйти в онлайн.
В условиях самоизоляции Ассоциация гостеприимства решила проводить мастер-классы в интернете. К концу мая, когда будут готовы полная схема сервировки стола и национальные костюмы, онлайн-чаепития запустят в Сети.
"К сожалению, план мероприятий сорвался. Но, несмотря на это, мы не сдаемся, не унываем и перешли в онлайн-режим — проводим мастер-классы дистанционно и продолжаем тему популяризации чая", — отметила Татьяна Тымырова.

Перспективная отрасль

Режим самоизоляции привел к снижению поставок чая в Якутию из других регионов и из-за границы, тем не менее потребность в нем у населения не уменьшилась. Это открыло новые перспективы развития чайного производства в республике — якутская чайная индустрия переориентировалась на внутренний рынок.
По словам председателя Ассоциации гостеприимства, в ближайшее время планируется задействовать больше трудовых ресурсов в регионе, в том числе привлекать к работе сельских жителей и организовывать для школьников летние трудовые лагеря.

"Мы хотим, чтобы производство чая отнесли к отрасли сельского хозяйства. Самое важное — отрегулировать правовую сторону и внести предложения по мерам поддержки для субъектов малого предпринимательства, которые занимаются сбором, производством и переработкой чая и чайных напитков", — подчеркнула Татьяна Тымырова.

По ее словам, кроме прочего планируется увеличить объемы сбора урожая в летний период, продвигать местные торговые марки, выходить на онлайн-платформы и больше экспортировать.
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Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких отметила, что чайная отрасль в регионе поддерживается в рамках программ развития бизнеса. Помимо помощи в реализации продукции большое внимание уделяется финансовой поддержке предпринимательства и образовательным мероприятиям в виде акселераторов и программ "выращивания" субъектов МСП.

"Кроме этого, я лично стараюсь всегда быть на связи с предпринимателями, в том числе с производителями чая мы в постоянном контакте — непосредственно на моем уровне в частности", — добавила Ирина Высоких.

Также, по словам министра, в прошлом году был запущен проект создания бренда "Сделано в Якутии". В рамках программы совместно с Ассоциацией предпринимателей Республики Саха региональные власти поддерживают всех товаропроизводителей, работающих над популяризацией материальной и духовной культуры Якутии.
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