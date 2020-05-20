Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Электроэнергия на Украине в мае подорожала на 15%. Главная причина — вывод из эксплуатации блоков атомных электростанций в соответствии с новой энергетической политикой страны. Таким образом Киев пытается преодолеть зависимость от России в поставках ядерного топлива. Однако это может обернуться большими неприятностями.

Искусственный кризис

По словам главы энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса, после отключения в начале мая третьего блока мощность Южно-Украинской АЭС упала до 6780 МВт — 49% от нормы.

"Еще месяц назад АЭС давала 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку уже отреагировал рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. И это логично: чем меньше конкуренции, тем дороже", — пояснил Герус.

В конце апреля Минэнерго Украины опубликовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, предусматривающий вывод АЭС в резерв и их работу на пониженной мощности. Зато резко увеличиваются генерация на угле и закупки электроэнергии у солнечных электростанций.

Таким образом производство самой дешевой — атомной — электроэнергии снизится, а дорогой — будет расти. И цены немедленно на это откликнулись.

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец ссылается на карантинные ограничения, сократившие потребление электричества на десять процентов.

"Электроэнергия — продукт, который на склад не положишь, и его нужно производить ровно столько, сколько потребляется, — заявила она в телеэфире. — Нам нужно было сбалансировать генерацию согласно реальному спросу".

Снижение мощности АЭС, добавила Буславец, связано с нерентабельностью этого сегмента — за первый квартал компания "Энергоатом" зафиксировала убытки в 15 миллионов гривен из-за задолженностей за электроэнергию.

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в свою очередь, указал на значительное увеличение генерации из возобновляемых источников на фоне стремительного падения выработки гидроэлектростанциями.

"Ранее с помощью гидроэлектростанций "Укрэнерго" покрывало все пики и провалы производства электроэнергии, однако в этом году наблюдается наименьшая водность за все 140 лет наблюдений, — отметил он. — Это означает, что в нашем распоряжении меньше быстрых резервов для балансировки энергосистемы. Поэтому часть выпавших мощностей замещается угольными электростанциями".

При этом Кудрицкий подчеркнул, что "сокращение производства на АЭС является техническим, а не политическим решением". Однако поверить в это сложно.

Наша дружба и опасна, и трудна

Дело в том, что Минэнерго в сложившейся ситуации приказало "Энергоатому" уменьшить закупки ядерного топлива. Поскольку основным поставщиком выступает "Росатом", речь идет именно о российских поставках.

Можно не сомневаться, что компании Westinghouse, подписавшей в сентябре с "Энергоатомом" меморандум о расширении использования американских топливных сборок, это не коснется.

Сейчас Westinghouse поставляет тепловыделяющие элементы для шести реакторов ВВЭР-1000 на двух украинских АЭС. "Энергоатом" планирует допустить американцев и к некоторым реакторам ВВЭР-440. А энергоблоки, которые обеспечивает топливом "Росатом", отправят в резерв.

Никаких причин, кроме политических, для этого нет. Ведь американское топливо существенно дороже российского. Согласно данным международного сайта экспортно-импортных операций Importgenius, в прошлом году Westinghouse продавал "Энергоатому" тепловыделяющие сборки по цене 996 тысяч долларов за штуку. В то же время "Росатом" поставил на Хмельницкую АЭС сборки по 675 тысяч — почти на треть дешевле.

При этом у Westinghouse уран — с обогащением 3,48-3,82%, а у ТВЭЛ — 3,99-4,38%, то есть российские сборки еще и мощнее. Даже западные эксперты признают превосходство "Росатома". "Что касается российских атомных технологий, то они самые надежные и проверенные", — говорил председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты общин парламента Великобритании Тим Йео.

Еще один важный момент. "Росатом" вывозит отработанное топливо, а Westinghouse Украине в такой услуге отказал, предложив построить хранилище ядерных отходов примерно за 1,4 миллиарда долларов.

Подрядчик проекта — американская Holtec International, на первый этап (всего планируется 15 этапов, общая продолжительность стройки превысит 16 лет) Bank of America Merrill Lynch выдал "Энергоатому" кредит на 250 миллионов долларов.

То есть украинцы обязались покупать более дорогое заокеанское топливо и к тому же влезли в дополнительные долги, чтобы заплатить американской компании за строительство у себя в стране хранилища ядерных отходов. Если это не политика, то, видимо, психопатология.

Может рвануть

Но главные риски новой энергетической политики Киева связаны не с экономикой. Проблема в том, что Westinghouse, навязывая украинцам свое топливо, наотрез отказывается заниматься адаптацией других систем АЭС. Речь, в частности, идет об управлении активной зоной реактора.

"Росатом", в свою очередь, отказался от гарантийного обслуживания реакторов, на которых используют американское топливо. Между тем уже в этом году окончится срок эксплуатации третьего блока Южно-Украинской АЭС и пятого блока Запорожской АЭС, переведенных на тепловые сборки Westinghouse.

Кто теперь возьмется за работы по продлению эксплуатационного срока этих реакторов — непонятно. Скорее всего — никто: "Энергоатом" просто сделает вид, что с АЭС и так все в порядке, закрыв глаза на риск аварий.