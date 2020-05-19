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2020-05-20T00:20
https://ria.ru/20200519/1571702726.html
Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
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РИА Новости

Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу

23:35 19.05.2020 (обновлено: 00:20 20.05.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 19 мая — РИА Новости. Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе главы военного ведомства республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу. Текст пресс-служба Минобороны передала СМИ.
В связи с этим Сергей Шойгу обратился 9 апреля к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой о передаче памятника Коневу в самые кратчайшие сроки российской стороне.

"Памятник не является имуществом Минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России", — написал Метнар.

В письме Метнара также упоминается о том, что военное ведомство занимается попечением примерно четырех тысяч российских военных захоронений и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию. Значительные средства на сохранность могил красноармейцев выделяют также органы власти отдельных краев, городов и сел Чехии, пишет министр.
Памятник маршалу Коневу в Праге
15 мая, 15:31
"Надо обсуждать". Дочь маршала Конева высказалась о будущем памятника
По мнению главы чешского Минобороны, решению проблемы с памятником маршалу Коневу могли бы способствовать намеченные консультации между дипведомствами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.
"Одновременно считаю, что эти консультации могли бы стать позитивным импульсом для двустороннего сотрудничества в вопросе сохранения военных могил", — отметил Метнар.

Демонтаж памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 в начале апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. Монумент установили в мае 1980-го на средства жителей чешской столицы — в благодарность за то, что полководец сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал снос памятника действиями "возмутительными и циничными". Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Президент Чехии Милош Земан заявил, что демонтаж монумента — это глупость, которую совершили незначительные чешские политики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
15 мая, 13:17
Лавров прокомментировал объяснения властей Чехии о памятнике Коневу
1872521517
Обсудить 13
Сергей ШойгуЧехияРоссияМинобороны ЧехииПрагаИван КоневВ мире
Популярные комментарии
Нужна акция сил специального назначения )
20 мая, 00:18
Андрей Дашков
67150004
А смысл лупить пушечное мясо, лучше посадить их на американский сжиженный и пусть упьются своим пивом.
20 мая, 00:45
sspecteh77
6510002
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