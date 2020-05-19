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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:26
https://ria.ru/20200519/1571702467.html
В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой

23:26 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Второй пациент с COVID-19 в Санкт-Петербурге, которому перелили плазму излечившегося от коронавирусной инфекции донора, выписан из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Им стал заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Городской больницы №40 Анатолий Спирин, который переносил инфекцию в тяжелой форме.
"Состояние Спирина ухудшилось на пятый день от начала болезни: из-за вирусной пневмонии появилась одышка, сильный кашель, нарастала интоксикация... После применения плазмы на следующие сутки клиническая ситуация стала меняться, у пациента улучшилась оксигенация. Сам больной также почувствовал перелом в своем состоянии", - говорится в сообщении.
В настоящее время еще один пациент Городской больницы №40, которому перелили плазму, находится на аппарате ИВЛ. Врачи отмечают, что после переливания плазмы его состояние стабилизировалось. За ним продолжается наблюдение.
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Ранее сообщалось, что в Городской больнице №40 Курортного района Петербурга плазму перелили первым трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Среди них были двое сотрудников больницы. 14 мая первый пациент, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40 Дмитрий Ильин, которому перелили плазму, был выписан из больницы. Он рассказал, что на второй день почувствовал себя лучше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Комаровский
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