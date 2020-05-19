В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой

Разделение крови на компоненты в лаборатории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Второй пациент с COVID-19 в Второй пациент с COVID-19 в Санкт-Петербурге , которому перелили плазму излечившегося от коронавирусной инфекции донора, выписан из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Им стал заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Городской больницы №40 Анатолий Спирин, который переносил инфекцию в тяжелой форме.

"Состояние Спирина ухудшилось на пятый день от начала болезни: из-за вирусной пневмонии появилась одышка, сильный кашель, нарастала интоксикация... После применения плазмы на следующие сутки клиническая ситуация стала меняться, у пациента улучшилась оксигенация. Сам больной также почувствовал перелом в своем состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время еще один пациент Городской больницы №40, которому перелили плазму, находится на аппарате ИВЛ. Врачи отмечают, что после переливания плазмы его состояние стабилизировалось. За ним продолжается наблюдение.

Ранее сообщалось, что в Городской больнице №40 Курортного района Петербурга плазму перелили первым трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Среди них были двое сотрудников больницы. 14 мая первый пациент, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40 Дмитрий Ильин, которому перелили плазму, был выписан из больницы. Он рассказал, что на второй день почувствовал себя лучше.