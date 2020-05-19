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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T22:02
https://ria.ru/20200519/1571701049.html
В Пензенской области еще 83 человека выздоровели после COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Пензенской области еще 83 человека выздоровели после COVID-19

22:02 19.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области во вторник выписали свыше 80 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших выросло до 944, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 83 человека. Итого выздоровевших - 944", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1245 случаев коронавируса. Скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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