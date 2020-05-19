В Пензенской области еще 83 человека выздоровели после COVID-19

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области во вторник выписали свыше 80 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших выросло до 944, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 83 человека. Итого выздоровевших - 944", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1245 случаев коронавируса. Скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.