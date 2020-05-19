В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации предлагает правительству принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей, говорится в проекте постановления палаты.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В частности кабмину предлагается принять дополнительные меры, направленные "на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности повышения возраста, с которого допускается розничная продажа алкогольной продукции, расширения полномочий органов государственной власти субъектов РФ и полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере, введения правового регулирования обращения электронных курительных изделий".