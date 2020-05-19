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2020-05-19T21:26
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В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя
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РИА Новости

В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя

21:25 19.05.2020 (обновлено: 21:26 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации предлагает правительству принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей, говорится в проекте постановления палаты.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
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В частности кабмину предлагается принять дополнительные меры, направленные "на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности повышения возраста, с которого допускается розничная продажа алкогольной продукции, расширения полномочий органов государственной власти субъектов РФ и полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере, введения правового регулирования обращения электронных курительных изделий".
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РоссияТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Это мы еще в перестройку проходили. "Борьба" за здоровье населения! Озлобили народ! Потеряли СССР. И сейчас на те же грабли хотят наступить и потерять уже Россию. Кто это предлагает - враги народа!
19 мая, 21:39
aabs1954
910001
Жириновский прав: Совфед надо разогнать.
19 мая, 21:51
Svinka Ontherun
1000000
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