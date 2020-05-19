В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя

Алкоголь с 21 года: борьба за здоровье россиян

В частности кабмину предлагается принять дополнительные меры, направленные "на сокращение потребления населением алкоголя и табака, в частности повышения возраста, с которого допускается розничная продажа алкогольной продукции, расширения полномочий органов государственной власти субъектов РФ и полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере, введения правового регулирования обращения электронных курительных изделий".